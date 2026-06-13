Un segundo cráneo de mastodonte andino fue hallado en el lecho de un río en el distrito de Chambará, al occidente de la provincia de Concepción. Los restos son de menor tamaño que el descubierto hace un año en la margen derecha del torrente.

Daniel Vásquez y personal de la municipalidad de Chambará lideraron el hallazgo, bajo la supervisión del Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (Ingemmet), entidad encargada de cautelar el patrimonio paleontológico. La pieza fue ubicada a menos de un metro del vestigio anterior, tras una paciente excavación en las riberas.

Daniel Vásquez, responsable del descubrimiento

Las tareas de recuperación concluirán en las próximas semanas con el traslado de ambos cráneos a la sede municipal. Según el personal edil que colabora en el rescate, el objetivo es convertir a Chambará en la capital de la paleontología andina.

Por su parte, Manuel Mendoza y Janet Yauri, servidores municipales, aseguraron que la entidad realiza los esfuerzos necesarios para preservar y promocionar el descubrimiento.