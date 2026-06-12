Amparados en la oscuridad, maleantes robaron 8 paneles solares y baterías que abastecen de energía al pozo tubular del barrio de Rupaycancha en Orcotuna. La pobladores rompieron en llanto tras conocer del ilícito.

La denuncia fue hecha por Zenón Bastidas, presidente de Raycancha, quien al revisar el sistema de abastecimiento de agua, descubrió que habían desmantelado la obra que se entregó hace tres meses.

Según la Policía, los facinerosos se llevaron 8 paneles solares, 2 inyectores, 2 sistemas de conexión, 2 tableros, 2 variadores de frecuencia, 2 baterías y otros para ello cortaron los cables, se llevaron hasta las llaves.

El alcalde del distrito de Orcotuna, Ronald Contreras Tiza, lamentó el mal accionar de los delincuentes que afectaron el normal funcionamiento del sistema de abastecimiento de agua, perjudicando a más de 25 familias que tras el robo ahora consumen agua de la acequia. Ellos piden ayuda a las autoridades.

Para hurtar equipos rompieron la puerta

Un sistema de bombeo de agua con paneles solares para extraer agua sin necesidad de red eléctrica, ni combustible había cambiado la vida de los comuneros de Rupaycancha. La madrugada del miércoles, ladrones irrumpieron donde funciona el pozo tubular y se llevaron los equipos valorizados en más de 25 mil soles.

“Es una pena, esta obra fue hecha con la última tecnología de bombeo de agua y con apoyo de los vecinos. Violentaron la puerta y se llevaron paneles, baterías”, comentó el edil Ronald Contreras quien pidió al alcalde de Concepción y al gobernador Zósimo Cárdenas que lo apoyen para que los vecinos afectados puedan tener agua.

La Policía ya investiga el robo y el alcalde busca atrapar a los cacos.