Un macabro hallazgo conmocionó a los vecinos del sector Ricardo Palma, donde se encontraron restos óseos humanos en un avanzado estado de descomposición. El descubrimiento ocurrió a unos 50 metros del recreo turístico “La Cabaña” y a escasos 10 metros de la vía principal que cruza esta zona del distrito.

Tras recibir la alerta ciudadana, agentes del cuerpo de Serenazgo de la Municipalidad Distrital de Coviriali, bajo el mando del Jefe de Seguridad Ciudadana Isaías Jiménez, acudieron de manera inmediata al lugar para constatar el reporte.

Inmediatamente se activó la cadena de custodia en coordinación con la policía. Asimismo, se notificó al área de la Sección de Investigación Criminal (SEINCRI) de la Comisaría de Satipo para iniciar los procedimientos legales.

Peritos de la SEINCRI y representantes del Ministerio Público llegaron al lugar para realizar las diligencias de ley correspondientes. Con la autorización expresa del fiscal de turno de Satipo, se procedió al levantamiento de los restos, los cuales fueron trasladados para los exámenes forenses que permitan determinar la identidad de la persona y las causas del deceso.