Orcotuna: Delincuentes roban paneles que alimentaban pozo tubular y dejan sin agua a comuneros

Un obrero que realizaba labores de topógrafo fue sepultado por un deslizamiento de tierra mientras trabajaba como topógrafo en un proyecto de agua potable y desagüe en el Jr. Véliz del distrito de Hualhuas. La víctima fue identificada como Elder Herrera Hinojosa.

Según información preliminar, en plena faena dos obreros fueron alcanzados por el derrumbe, mientras realizaban labores en una obra que estaría a cargo del Consorcio Ingeniería Vial, vinculada al Gobierno Regional Junín.

Testigos refieren que Elder junto a otro trabajador, sin medidas de seguridad se metieron a la zanja. Lamentablemente la tierra cedió y terminó sepultado, quizás por la humedad en la zona o la vibración de una maquinaria pesada que estaba cerca al hoyo.

Lamentan

Efectivos policiales acudieron al lugar para realizar las diligencias correspondientes y recuperar el cuerpo. El accidente laboral se registró a las 2:00 de la tarde en el distrito de Hualhuas.

Como consecuencia del incidente, otro trabajador que salvó de morir, fue trasladado al Hospital Carrión para recibir atención médica.

Las autoridades investigan las circunstancias en las que se produjo este percance.

Los moradores de la zona mencionaron que hace dos años se inició esta obra de agua y desagüe del GORE Junín y a la fecha no se culmina. “Hay fuga de agua por la rotura de tuberías, por eso esta zona es húmeda. Ahora ocurre este lamentable accidente”, refirió una vecina a los comunicadores que llegaron a la zona.