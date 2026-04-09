Este domingo 12 de abril más de 27 millones de peruanos acudirán a las urnas para elegir al presidente, vicepresidentes, senadores, diputados y parlamentarios andinos. No obstante, de acuerdo a la ley electoral los votantes tienen restricciones al momento de ir a votar.

Entre las disposiciones que establece la normativa electoral, destaca la referida a la vestimenta de los electores al momento de acudir a sufragar a los centros de votación, ya sea en el Perú o en el extranjero.

En declaraciones a Canal N, la fiscal María Rabines Briceño, de la Segunda Fiscalía Provincial Especializada en Prevención del Delito de Lima Centro, señaló que los ciudadanos no pueden ingresar a los locales de votación vistiendo polos, casacas u otras prendas alusivas a partidos políticos, ya que ello vulnera las normas electorales.

“Si alguien asiste a votar con un polo o una prenda alusiva a un partido, se le pedirá que no ingrese al local de votación o se solicitará quitárselo”, indicó la fiscal.

Subrayó que si el elector ofrece resistencia a la solicitud, su conducta podría configurar un delito de desobediencia a la autoridad . “Nosotros estamos como defensores de la legalidad para hacer que la ley se cumpla y se lleve un proceso electoral sin delitos”, dijo.

No se puede hacer propaganda electoral

María Rabines precisó que dichas restricciones obedecen a la prohibición de realizar propaganda electoral durante la jornada de votación, tanto dentro como en los alrededores de los locales, por lo que tampoco se puede llevar folletos, pancartas u otros elementos proselitistas, así como la instalación de propaganda cerca de los centros de sufragio.

“El Ministerio Público, a través de las fiscalías de prevención, participará activamente para evitar delitos electorales como la suplantación de identidad, el voto inducido o la propaganda inadecuada para el momento”, manifestó.

6 mil fiscales a nivel nacional

Asimismo, destacó que el Ministerio Público desplegará aproximadamente 6,000 fiscales a nivel nacional antes, durante y después de la jornada electoral, para garantizar su normal desarrollo. En Lima Metropolitana, se asignará un fiscal por cada local de votación.

La fiscal María Rabines Briceño también recordó que los ciudadanos pueden denunciar cualquier irregularidad, como la entrega de dádivas a cambio del voto. “Si hay un indicio de delito, el fiscal penal actuará inmediatamente”, aseguró.

Agregó que los operativos se realizan de manera articulada con la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas y los organismos electorales, a fin de asegurar que las elecciones se desarrollen de manera transparente.