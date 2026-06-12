FBC Melgar fue mejor, pero no supo concretar. Las Leonas del Sur igualaron 0-0 con Alianza Lima en la última fecha de la fase regular del Torneo Apertura de la Liga Femenina Apuesta Total, disputada en el CAR rojinegro de Arequipa.

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El empate, aunque con sabor agridulce por las chances desperdiciadas, fue suficiente para que ambos equipos clasifiquen a los cuartos de final.

El partido tuvo un claro dominador, pues Melgar aprovechó la velocidad de sus atacantes para poner en jaque a una defensa de Alianza que volvió a mostrar sus carencias, y gozó de innumerables ocasiones para abrir el marcador. Sin embargo, sus delanteras fallaron una y otra vez ante el arco rival.

Con estos resultados, las rojinegras consiguieron un punto importante en casa y clasificaron a la siguiente fase de la Liga Femenina. "Felicitaciones, mis Leonas del Sur, a rugir con todo en la siguiente etapa", escribió el Dominó.

Por su parte, Alianza Lima estuvo muy lejos de su objetivo de cerrar la fase regular en el tercer puesto. Acabó la fase con 20 puntos, cinco unidades menos que el líder Universitario de Deportes.