Todo va quedando listo para el inicio de la jornada electoral en Europa en el marco de las Elecciones Generales 2026.

En ciudades con alta concentración de peruanos como Hamburgo, Madrid, Barcelona, Milán, Roma y París, ya se encuentran habilitados los locales y mesas de votación, a la espera de la participación de miles de connacionales.

De acuerdo con la distribución oficial, Hamburgo cuenta con 10 mesas para 4,456 electores; Madrid con 212 mesas para 105,493 votantes; Barcelona con 162 mesas para 79,606 ciudadanos; Milán tendrá 132 mesas para 64,623 electores; Roma dispone de 52 mesas para 25,724 votantes; y París cuenta con 33 mesas para 14,849 peruanos habilitados.

La implementación de estos locales forma parte de la organización del voto en el exterior, que busca garantizar un proceso ordenado y accesible para la comunidad peruana en Europa, en coordinación con las autoridades consulares y electorales.