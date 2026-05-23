Alianza Lima vs. Los Chankas EN VIVO L1 MAX este sábado 23 de mayo desde las 8:30 p. m., en el Estadio Alejandro Villanueva (Matute), por la jornada 16 del Torneo Apertura. Esta misma noche, el cuadro íntimo se podría consagrar campeón del primer semestre de la temporada y, a la vez, asegurar un boleto directo a los playoffs por el título nacional.

¿En qué canal ver Alianza vs. Los Chankas?

El partido Alianza Lima vs. Los Chankas será transmitido en exclusiva por el canal L1 MAX, que está habilitado en diferentes cableoperadores:

Claro TV: Canal 10 HD

Canal 10 HD DIRECTV: Canal 604 SD y 1604 HD

Canal 604 SD y 1604 HD Movistar: Canal 14 SD y 714 HD

Canal 14 SD y 714 HD Win TV: Canal 24

Canal 24 Mi Fibra: Disponible en la app

Disponible en la app Best Cable: Canal 11 y 12

A qué hora ver Alianza Lima vs. Los Chankas

Lista de horarios para el Alianza Lima vs. Los Chankas en el Estadio Matute:

México: 7:30 p. m.

7:30 p. m. Perú: 8:30 p. m.

8:30 p. m. Colombia: 8:30 p. m.

8:30 p. m. Ecuador: 8:30 p. m.

8:30 p. m. Venezuela: 9:30 p. m.

9:30 p. m. Chile: 13:00 p. m.

13:00 p. m. Argentina: 10:30 p. m.

10:30 p. m. Brasil: 10:30 p. m.

10:30 p. m. Uruguay: 10:30 p. m.

Alianza Lima vs. Los Chankas: la previa

A falta de solo dos fechas para el cierre del primer certamen del año, el cuadro andahuaylino aparece como el único equipo con opciones matemáticas de arrebatarle el trofeo a los íntimos. Los blanquiazules lideran la tabla con 36 puntos, mientras que Los Chankas los siguen de cerca, con 33 unidades.

El equipo dirigido por Pablo Guede llega como favorito gracias a la regularidad mostrada durante la temporada. Alianza suma 11 triunfos, tres empates y apenas una derrota —ante Universitario de Deportes—, números que consolidan su protagonismo en el campeonato. Además, Matute ha sido uno de sus principales aliados: permanece invicto en casa con seis victorias y un empate, convirtiendo al Alejandro Villanueva en un verdadero fortín.

Por su parte, Los Chankas, dirigidos por el argentino Walter Paolella, llegan tras vencer por 1-0 a Club Deportivo Moquegua, resultado que les permitió reencontrarse con la victoria luego de una racha complicada. El cuadro andahuaylino había sorprendido en el Apertura al mantenerse invicto hasta la fecha 11 con nueve triunfos y dos empates; sin embargo, sufrió un bajón reciente tras caer ante ADT Tarma y Deportivo Garcilaso.

Además, el equipo visitante afrontará este encuentro con dos ausencias sensibles: el mediocampista Jorge Palomino, suspendido por acumulación de tarjetas amarillas, y el defensor uruguayo Carlos Pimienta, quien aún debe cumplir una fecha de sanción tras su expulsión frente a Cusco FC.

Según el análisis de Betsson, Alianza Lima parte como amplio favorito con un 72.2 % de probabilidades de triunfo. El empate alcanza un 19.5 %, mientras que Los Chankas registran apenas un 8.2 % de opciones de llevarse la victoria en Matute.

Sin embargo, más allá de las estadísticas y los pronósticos, la diferencia de apenas tres puntos entre ambos equipos convierte este encuentro en una verdadera final adelantada. Con el título del Apertura en juego, todo apunta a un duelo cargado de emociones desde el primer minuto hasta el pitazo final.

En el recuento de Betsson, Alianza Lima registra un 80 % de efectividad en el Torneo Apertura, tras sumar 36 puntos de 45 posibles. Además, la escuadra inició la Liga 1 con cuota 2.70 para alcanzar título, pero pasó a 3.20 tras su eliminación de la Copa Libertadores, a manos del 2 de Mayo de Paraguay.