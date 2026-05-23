A través de un comunicado, Rosángela Espinoza informó que procederá legalmente contra quienes continúan difundiendo versiones sobre una presunta relación extramatrimonial con Christian Cueva.

“A pesar de haber enviado una carta notarial al programa ‘Amor y Fuego’ y al sr. Christian Cueva por las afirmaciones y comentarios difundidos en televisión nacional, hasta la fecha no he recibido ninguna rectificación ni respuesta”, expresó.

Espinoza sostuvo que las declaraciones emitidas el 11 de mayo del 2026 en televisión y replicadas posteriormente en distintos espacios digitales provocaron especulaciones y ataques en redes sociales, afectando su imagen pública y reputación.

La exchica reality también negó haber mantenido un vínculo sentimental con el futbolista.

“Quiero dejar en claro que jamás he mantenido una relación extramatrimonial con el Sr. Christian Cueva, y considero inaceptable que se siga intentando instalar públicamente una narrativa basada en insinuaciones, burlas y comentarios malintencionados”, indicó.