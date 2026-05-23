La decana del Colegio de Abogados de Lima (CAL), Delia Espinoza, invitó a los candidatos presidenciales Keiko Fujimori y Roberto Sánchez a un debate jurídico en la sede de Miraflores, en el marco de la segunda vuelta del 7 de junio.

El oficio enviado a Sánchez, postulante de Juntos por el Perú, alcanza también a sus candidatas a la primera y segunda vicepresidencia, Analí Márquez y Brígida Curo, para exponer sus propuestas sobre “temas de interés” para la comunidad jurídica.

Por su parte, a Fujimori, de Fuerza Popular, la invitación se extiende a su fórmula presidencial: Luis Galarreta, candidato a la primera vicepresidencia, y Miguel Ángel Torres, a la segunda.

Cabe recordar que la exfiscal de la Nación solicitó que declaren ilegal a Fuerza Popular y cancelen su inscripción en 2025.