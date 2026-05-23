La fiscal provincial Berena Ballesteros Vigil, de la Segunda Fiscalía Provincial de Prevención del Delito de Piura, participó en un operativo preventivo ejecutado en la zona del ex peaje Bayóvar, orientado a fortalecer las acciones de control en carreteras y optimizar la respuesta operativa interinstitucional frente a delitos como extorsión, trata de personas y tráfico ilícito de migrantes.

La intervención se desarrolló entre las 5:00 y 8:00 de la mañana, con participación de representantes de Migraciones, la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (Sutran) y efectivos de la Policía Nacional del Perú, a través del Departamento de Investigación de Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes (DEPIPTIM).

Durante el operativo se intervino a ocho ciudadanos extranjeros que se encontraban en situación migratoria irregular, quienes fueron trasladados a la dependencia policial correspondiente para el inicio de los trámites administrativos respectivos relacionados con su expulsión del país, conforme a la normativa vigente.

Asimismo, las autoridades verificaron que los menores de edad que se desplazaban por la vía viajaran acompañados de sus padres o de personas debidamente autorizadas mediante documento notarial, con la finalidad de prevenir situaciones de riesgo y garantizar la protección de niñas, niños y adolescentes.

Estas acciones se realizaron en el marco del Plan Nacional de Seguridad Ciudadana y Lucha contra la Criminalidad 2026–2028, y en el marco de la declaratoria de emergencia existente, contribuyendo además al fortalecimiento de la seguridad ciudadana y la seguridad vial en las principales vías de acceso a la provincia de Piura.

De igual manera, la fiscal Berena Ballesteros participó de la reunión de coordinación en las instalaciones de Migraciones, donde junto a representantes de Migraciones, PNP y Sutran acordaron una agenda conjunta de trabajo para continuar ejecutando actuaciones preventivas focalizadas en las principales carreteras de la provincia de Piura, reforzando el trabajo articulado entre las instituciones comprometidas con la prevención del delito.