Más de treinta personas con requisitorias por diversos delitos fueron capturados en diferentes operativos realizados desde el 20 de enero hasta la fecha, por el personal de la Policía de Carreteras de Piura.

Así lo informó, el jefe de la Policía de Carreteras de Piura, comandante de la PNP Óscar Manuel Choquehuanca Zapata, quien precisó que desde que asumió la dirección de esta unidad, el pasado 20 de enero, ha realizado 225 operativos.

Explicó que durante estos operativos se ha intervenido a 33 personas con requisitorias vigentes, se han desarticulado 4 bandas criminales, 14 personas han sido detenidas por diversos delitos y se han intervenido 27 vehículos requisitoriados.

El jefe policial de Carreteras agregó que han recuperado 3 vehículos, entre ellos una camioneta que había sido robada por una banda de delincuentes, se han retenido 7 extranjeros, se han incautado 10,000 kilos de material aurífero utilizado para la minería ilegal y se han auxiliado a heridos en ocho accidentes de tránsito.

Asimismo, se ha prestado auxilio a 99 personas, como la ocurrida el último lunes. “Por ejemplo la Policía de Carreteras auxilió oportunamente a un motociclista y evitó que su vehículo se incendiara por completo, el 2 de febrero a la altura del kilómetro 204 de la carretera Piura–Olmos, en el sector Salitral”, explicó Choquehuanca.

El comandante PNP enfatizó que su unidad hará énfasis en la ejecución de operativos enmarcados en la prevención de asaltos y robos y el otro en prevención de accidentes de tránsito.

Choquehuanca Zapata pidió a los piuranos y a los conductores confiar en su policía de Carreteras. “Hay sensibilización por parte de los efectivos para que no cometan inconductas funcionales y que el acto de corrupción es el que da y el que recibe”, indicó.