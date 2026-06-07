Con el corazón lleno de orgullo por nuestra tierra y nuestras tradiciones, la Feria de la Pitri Mitri llega para hacer vibrar a Piura durante las Fiestas Patrias con una celebración sin precedentes, donde la alegría, el arte, la cultura y el espíritu emprendedor se unirán para regalar momentos inolvidables a las familias.

Los asistentes podrán disfrutar de actividades artísticas y culturales, como talleres de dibujo y pintura, clases gratuitas de tondero, a cargo de la Academia Tondero por Tradición. Será una oportunidad maravillosa para mantener vivas nuestras costumbres y transmitirlas a las nuevas generaciones.

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ESPECTÁCULO

Según indicó Kelly Yangua, de Mienchicas Producciones, junto a la comuna piurana hará realidad este feria para llevar alegría, muchas sonrisas, talento, arte y momentos inolvidables para toda la familia, engalanando la ciudad con una experiencia única.

“Porque Pitri Mitri no será solo una feria, será un lugar para compartir, descubrir y celebrar juntos lo bonito de nuestra gente y nuestras tradiciones. Invito a los emprendedores a participar de este evento y hacer de estas fiestas un recuerdo especial ”, señaló.

La música encenderá esta gran celebración con la participación especial de Giuliana Rengifo, la Piurana de la Cumbia, la agrupación Las Estrellas del Swing, que pondrá a cantar y bailar a todos los asistentes, entre otros.

Además, la feria reunirá a destacados emprendedores, artesanos y productores que exhibirán lo mejor de su talento, creatividad y esfuerzo, ofreciendo productos únicos que reflejan la riqueza cultural y el espíritu emprendedor de nuestra región.

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SORPRESAS

Y viviendo las Fiestas Patrias, el día 28 habrá un sorteo donde podrán llevarse increíbles premios, como 1 playstation; mil soles en vales de consumos (10 vales de S/100 para disfrutar de las mejores experiencia y productos dentro de la feria) y otros premios sorpresa.