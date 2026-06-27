Diversos restaurantes y bares de Lima se unirán este lunes 29 de junio en una jornada solidaria para recaudar fondos destinados a las familias afectadas por los terremotos registrados el pasado 24 de junio en Venezuela, desastre que dejó cientos de damnificados y severos daños en distintas ciudades del país.

La iniciativa reúne a Amarena, Demo, Fumu, Pregón de la Once y Booze Bar, que canalizarán toda la ayuda a través de la ONG Perú Pendiente.

La actividad se realizará de 2:00 p. m. a 7:00 p. m. en Amarena Bolognesi , ubicado en el distrito de Miraflores, donde todo lo recaudado durante la jornada será destinado a apoyar a las víctimas del sismo.

Los organizadores también informaron que quienes deseen colaborar podrán realizar donaciones mediante Yape, ingresando a la opción “Unidos por Venezuela”, con el fin de ampliar la ayuda humanitaria para las personas afectadas por la emergencia.