La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) separó de su cargo al secretario general, Elar Bolaños Llanos, luego de que este presentara una carta de renuncia en la que denunció una presunta manipulación de sus equipos informáticos y alteraciones en documentos institucionales.

La medida fue oficializada mediante la Resolución Jefatural N.° 100-2026-JN/ONPE, al señalar la pérdida de confianza en el funcionario, quien ocupaba el cargo desde setiembre de 2020.

En su carta, Elar Bolaños Llanos afirmó que detectó información que no había generado en sus equipos de cómputo, además de presuntas irregularidades en el Sistema de Gestión Documentario que, según indicó, habrían afectado el trámite de expedientes.

También advirtió que existiría un riesgo para la organización de las Elecciones Regionales y Municipales 2026 y aseguró que existen documentos con información alterada, por lo que manifestó estar dispuesto a colaborar con las investigaciones.

Tras la difusión de las denuncias, la ONPE rechazó las acusaciones por carecer de sustento y señaló que el exfuncionario no presentó pruebas ni había reportado previamente estas presuntas irregularidades.

Asimismo, informó que inició una investigación preliminar, solicitó a Bolaños información específica sobre sus afirmaciones, ordenó el lacrado de sus equipos informáticos y puso el caso en conocimiento de la Procuraduría Pública para que adopte las acciones legales correspondientes.

La entidad remarcó que el exsecretario, quien también ejercía funciones de oficial de Integridad, nunca alertó a la alta dirección sobre estos hechos mientras permaneció en el cargo.

#ONPEinforma | Emitimos comunicado a la opinión pública rechazando las acusaciones del ciudadano Elar Juan Bolaños Llanos, quien fue separado de su cargo como secretario general de la institución mediante la RJ N. ° 000100-2026-JN/ONPE. pic.twitter.com/j55r5H9TZh — ONPE (@ONPE_oficial) June 26, 2026