El Huaralino se vistió de gala para recordar la vida y las canciones que protagonizó el cantante Alberto Silverio Gallardo Juárez, más conocido como “Makuko” Gallardo, un ícono de la cumbia piurana, quien falleció un 31 de mayo del 2005 en París-Francia.

Sus éxitos fueron coreados por miles de personas y con esto se logró comprender que su legado continúa vivo en el ambiente artístico, luego de 21 años de su partida.

Algo que causó asombro, fue que mediante inteligencia artificial se evocó su memoria y recreó su presencia artística en el escenario y que los seguidores de distintas generaciones disfrutaron los éxitos de Armonía 10 que marcaron época con “Makuko” Gallardo.

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“Makuko” Gallardo brilló durante 30 años en la orquesta “Armonía 10” junto a otros destacados cantantes: Percy Chapoñay, Carlos Soraluz, Tony Rosado.

El desaparecido cantante piurano logró popularizar varias canciones emblemáticas como: “El Cervecero”, “El chancho de mi vecina”, “Enfermera”, “Cantinero”, “Paloma mía”, “No me vuelvo a enamorar”, “Agua de veneno”, “Mil botellas”, entre otras, que llegaron al corazón de sus seguidores.

“Makuko” Gallardo era considerado una leyenda de la cumbia, con sus temas que se convirtieron en éxitos y que hasta el día se hoy, son cantados y recordados.

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TALENTOSO

Del barrio Pachitea donde nació dio un gran salto hasta el estrellato. Fue una persona humilde pero con un innegable talento para el canto que lo llevó primero a recorrer Ecuador, donde interpretó diversos géneros latinoamericanos.

Luego regresó al Perú para unirse a Armonía 10, donde fue su vocalista principal por 30 largos años. Posteriormente dejó la orquesta y creó la suya llamada “América”, alternando también el conjunto ”Los Ilegales“.

Pero dejó a ambas para seguir su carrera artística como solista, situación en que encontró la muerte repentina lejos de su patria.

Luego de una gira por países europeos, Italia y Francia, un paro cardíaco acabó con su vida en París cuando frisaba los 50 años de edad, deceso que causó consternación en todo el Perú, especialmente en los amantes de la cumbia.