Huancayo conmemoró sus 454 años de fundación como Pueblo de Indios bajo la advocación de la Santísima Trinidad, en una jornada marcada por actividades protocolares, reconocimientos a ciudadanos destacados y la expectativa de la población por la culminación de obras emblemáticas que aún permanecen pendientes en el último año de gestión del alcalde Dennis Cuba Rivera.

Actividades

Las celebraciones se iniciaron desde tempranas horas con la tradicional misa y Te Deum, para luego dar paso al paseo de la bandera por la histórica calle Real y una sesión solemne con la participación de autoridades civiles, militares y eclesiásticas.

Por la importancia de la fecha para la Ciudad Incontrastable, el burgomaestre se refirió a algunas de las obras más esperadas por la población, especialmente la remodelación de la Plaza Constitución, principal espacio público y turístico de Huancayo.

Sobre este proyecto, Dennis Cuba informó que la obra aún se encuentra en proceso de levantamiento de observaciones técnicas, situación que ha generado retrasos en su entrega.

No obstante, aseguró que la recuperación integral de la plaza estaría culminada durante la segunda quincena de junio, permitiendo devolver a los ciudadanos uno de los espacios más representativos de la ciudad. La obra es considerada clave para la imagen urbana y el impulso de la actividad turística en el centro de Huancayo.

Asimismo, el alcalde se pronunció sobre otros proyectos emblemáticos que requieren continuidad y financiamiento en los próximos años.

Entre ellos destacó el Puente Arequipa, infraestructura considerada fundamental para mejorar la transitabilidad vehicular y peatonal en la ciudad, así como la futura planta de tratamiento de residuos sólidos de Tiranapampa, proyecto que busca dar una solución definitiva al manejo de los desechos sólidos de la provincia.

La autoridad provincial señaló que su gestión dejará encaminadas las acciones técnicas y administrativas necesarias para garantizar la continuidad de estas iniciativas y la prestación de los servicios vinculados a ellas, con el objetivo de que puedan ser ejecutadas y culminadas por las próximas administraciones sin mayores contratiempos.

Homenaje

Durante la sesión solemne también se rindió homenaje a ciudadanos que contribuyen al fortalecimiento de la identidad cultural huancaína. Entre los reconocidos destacó Olinda Sotelo Salazar, por su trabajo en la preservación de la tradicional festividad de la Santísima Trinidad, una de las expresiones religiosas más representativas de la ciudad.

Asimismo, fue distinguido Juan Quillatupa Ortiz, integrante de la reconocida agrupación Quinta Rebelión, por su aporte a la música popular y a la difusión de la cultura regional.

Así, Huancayo celebró un nuevo aniversario reafirmando su historia, tradición y legado cultural. Sin embargo, a sus 454 años de fundación, la Ciudad Incontrastable sigue mirando hacia adelante, a la espera de la culminación de obras anunciadas y de inversiones capaces de impulsar el desarrollo.