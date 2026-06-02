Consideramos vital que los ciudadanos peruanos acudan a votar este domingo y asuman la responsabilidad del gobierno que tendremos durante los próximo año. Se trata de ir a sufragar y optar por algunas de las dos opciones que tendremos al frente, sea Keiko Fujimori (Fuerza Popular) o Roberto Sánchez (Juntos por el Perú).

El país necesita tomar una alternativa histórica, y para eso urge ir a votar y dejar de lado esas opciones lamentables como las del blanco y el viciado que incluso son promovidas por grupos políticos, que no llevan a ninguna parte, pues es asumir que otros tendrán que decidir por nosotros.

El momentos cruciales como el actual, no se pueden repetir situaciones como las de años anteriores, en que el ausentismo ha sido parte del paisaje, especialmente en las zonas más acomodadas de Lima, donde las mesas de sufragio se instalan, en la mayoría de casos, a tres o cuatro cuadras de las casas de los electores. No hay pretexto.

Rescatamos el ejemplo de los adultos mayores, que en muchos casos, pese a no estar obligador a votar, hacen el esfuerzo y acuden a sufragar. Es una forma de querer al Perú y de asumir una responsabilidad con el futuro del país que en los últimos años, no ha caído en las mejores manos.