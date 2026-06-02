El Barza Trujillo superó 8-1 a Independiente FC Alto Trujillo en el Estadio Chan Chan, en la primera jornada de la Liga de Ascenso Femenina 2026. El campeonato es organizado por la Liga Deportiva Distrital de Fútbol de Trujillo.

Las dirigidas por Martín Adrianzén demostraron buen fútbol y dejaron en claro que son candidatas al título. Por su parte, Jorge Quezada, presidente de Barza Trujillo, destacó que el objetivo es levantar el trofeo y clasificar a la provincial de la Copa Perú.

En otros resultados:

Real Diamante 0-0 Divisiones Menores JD-Trujillo

Unión Miramar 3-2 Juventud del Barrio 3

Unión Dos de Mayo 5-0 Juventud DEBSSA

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