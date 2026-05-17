El próximo sábado 23 de mayo, Piura vivirá una noche inolvidable con la presentación del gran cantante Gian Marco, quien llega presidiendo su Tour Perú 2026 al Fundo Stewart.

El espectáculo musical, además, tendrá la presencia de la banda invitada: We the Lion, quien animará esta noche donde Gian Marco interpretará sus mejores éxitos de su amplio repertorio como “Despacito”, “See You Again”, “Gangnam Style”, “Uptown Funk”, “Axel F”, “Dame Tu Cosita”, “Sugar”, “Girls Like You”; “Like a Rolling Stone”, “Respect”, entre otras.

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CANTANTE

El cantautor peruano actualmente está trabajando en su disco número 19, el cual marca su incursión oficial en el género de la salsa. Además, funge como jurado en el programa “A Otro Nivel” y preparándose para encabezar el festival Vibra Perú 2026 en Lima.

Recientemente participó como artista invitado en el “Yo Canto World Tour” de Laura Pausini en Bogotá.

Las entradas se pueden adquirir en Teleticket. En palco Box APDAYC S/ 200, preferencial S/ 100; VIP Conadis S/ 160.00, VIP Intrbank 10. a S/ 180 y VIP Interbank 20 a S/ 160.