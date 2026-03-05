Gian Marco Zignago sorprendió al público al contar un episodio poco conocido de su carrera musical durante su rol como jurado en el programa colombiano ‘A otro nivel’, transmitido por Caracol Televisión.

El cantautor contó que, aunque había ganado su primer Grammy Latino, fue desvinculado de la disquera con la que trabajaba en ese entonces.

El peruano decidió dedicar unas palabras de aliento a un joven concursante eliminado del programa, basándose en su propia experiencia en la industria musical.

“ Te quiero contar algo muy personal y no lo he contado nunca. La primera vez que me gané un Grammy fue en el 2005 ″, manifestó.

“ Incluso venía de Colombia con un disco con canciones que sonaron mucho. Y a los tres meses de haber ganado el Grammy, me sacaron de la disquera donde estaba ”, añadió.

Tras relatar ese episodio, Gianmarco Zignago reflexionó sobre las dificultades que los artistas suelen enfrentar a lo largo de su carrera.

“ Quiero que sepas que en esta carrera son más las puertas que se cierran que las que se abren ”, sostuvo.