La inseguridad volvió a golpear en la provincia de Chincha. Dos delincuentes armados ingresaron durante la madrugada del 2 de junio a un restaurante ubicado en la calle Chavín, a escasas cuadras de la Plaza de Armas, de donde sustrajeron dinero en efectivo y diversos bienes de valor, entre ellos un televisor de 80 pulgadas.

Delito en la zona

El robo ocurrió alrededor de las 4:00 de la mañana en el restaurante “La Culebrilla N.° 2”. De acuerdo con las primeras informaciones, los sujetos llegaron a bordo de una mototaxi de color rojo y aprovecharon la ausencia de personas en el local para ingresar y apoderarse de los objetos.

Las cámaras de seguridad registraron cada uno de los movimientos de los delincuentes. El hijo de la propietaria del establecimiento relató que fue alertado por las cámaras y acudió rápidamente al lugar. Al llegar, se encontró frente a frente con los presuntos ladrones cuando intentaban abandonar el restaurante.

Según su testimonio, logró reducir a uno de ellos y se produjo un forcejeo. Sin embargo, el segundo sujeto intervino y lo amenazó con un arma de fuego para obligarlo a soltar a su cómplice.

“Lo tenía sujetado en el suelo y el otro sacó un arma de la cintura. Me dijo: ‘Lo sueltas o te mato’. No tuve otra opción que dejarlo ir”, relató.

Los afectados denunciaron que entre lo sustraído se encontraba dinero recaudado durante una actividad realizada recientemente para apoyar a la propietaria del negocio, quien actualmente atraviesa problemas de salud y se encuentra en tratamiento fuera de la ciudad.

Además del efectivo, los delincuentes se llevaron un televisor de gran tamaño y otros objetos de valor que formaban parte del equipamiento del restaurante.

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