La jefe interino de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Bernardo Pachas, recordó que los miembros de mesa podrán solicitar el retiro de personeros que incumplan las instrucciones impartidas durante la segunda vuelta presidencial del próximo 7 de junio.

“Cuando encuentren que el personero de A o de B no respeta los acuerdos trabajados con sus personeros legales. Los miembros de mesa pueden decidir, con las fuerzas del orden, retirar al personero”, indicó.

La ONPE y los representantes de Fuerza Popular y Juntos por el Perú suscribieron el 22 de mayo un acta que permite a los personeros registrar en video o fotografía el conteo de votos, sin afectar el normal desarrollo del balotaje, y quedó prohibido realizar transmisiones en vivo.