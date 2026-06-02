Un sismo de magnitud 4.0 se registró la mañana de este martes 2 de junio frente a la costa de la región Tumbes, informó el Instituto Geofísico del Perú a través de su Centro Sismológico Nacional (CENSIS).
De acuerdo con el reporte sísmico IGP/CENSIS/RS 2026-0329, el movimiento telúrico ocurrió a las 6:54:27 de la mañana.
Epicentro se ubicó frente a Zorritos
Según el organismo científico, el epicentro fue localizado a 20 kilómetros al norte de Zorritos, en la provincia de Contralmirante Villar.
El evento sísmico presentó las siguientes características:
- Magnitud: 4.0
- Profundidad: 46 kilómetros
- Latitud: -3.49
- Longitud: -80.68
- Referencia: 20 kilómetros al norte de Zorritos
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Perú se encuentra en una zona de alta actividad sísmica
Perú forma parte del denominado Cinturón de Fuego del Pacífico, una de las áreas con mayor actividad sísmica y volcánica del planeta.
Por esta razón, el Instituto Geofísico del Perú mantiene un monitoreo permanente de los movimientos telúricos que ocurren en el territorio nacional.
Hasta el momento, las autoridades no han reportado daños personales ni materiales a consecuencia de este evento.
Recomendaciones ante un sismo
Las autoridades recomiendan a la población:
- Mantener la calma durante un movimiento sísmico.
- Identificar zonas seguras dentro y fuera de la vivienda.
- Tener lista una mochila de emergencia.
- Participar en simulacros de evacuación.
- Seguir la información emitida por fuentes oficiales.