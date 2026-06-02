Un sismo de magnitud 4.0 se registró la mañana de este martes 2 de junio frente a la costa de la región Tumbes, informó el Instituto Geofísico del Perú a través de su Centro Sismológico Nacional (CENSIS).

De acuerdo con el reporte sísmico IGP/CENSIS/RS 2026-0329, el movimiento telúrico ocurrió a las 6:54:27 de la mañana.

REPORTE SÍSMICO

IGP/CENSIS/RS 2026-0329

Fecha y Hora Local: 02/06/2026 06:54:27

Magnitud: 4.0

Profundidad: 46km

Latitud: -3.49

Longitud: -80.68

Referencia: 20 km al N de Zorritos, Contralmirante Villar - Tumbeshttps://t.co/1g3vMM2Djj — Instituto Geofísico del Perú (@igp_peru) June 2, 2026

Epicentro se ubicó frente a Zorritos

Según el organismo científico, el epicentro fue localizado a 20 kilómetros al norte de Zorritos, en la provincia de Contralmirante Villar.

El evento sísmico presentó las siguientes características:

Magnitud: 4.0

Profundidad: 46 kilómetros

Latitud: -3.49

Longitud: -80.68

Referencia: 20 kilómetros al norte de Zorritos

Perú se encuentra en una zona de alta actividad sísmica

Perú forma parte del denominado Cinturón de Fuego del Pacífico, una de las áreas con mayor actividad sísmica y volcánica del planeta.

Por esta razón, el Instituto Geofísico del Perú mantiene un monitoreo permanente de los movimientos telúricos que ocurren en el territorio nacional.

Hasta el momento, las autoridades no han reportado daños personales ni materiales a consecuencia de este evento.

Recomendaciones ante un sismo

Las autoridades recomiendan a la población:

Mantener la calma durante un movimiento sísmico.

Identificar zonas seguras dentro y fuera de la vivienda.

Tener lista una mochila de emergencia.

Participar en simulacros de evacuación.

Seguir la información emitida por fuentes oficiales.