A una semana de la segunda vuelta electoral, el debate presidencial generó diversas reacciones entre autoridades y representantes de Huancayo, quienes coincidieron en la necesidad de promover la unidad nacional, el respeto a la voluntad popular y un proceso electoral desarrollado en paz.

Postura

El arzobispo de Huancayo, monseñor Alberto Huamán, señaló que la Iglesia Católica no asumirá una posición a favor de ninguno de los candidatos. No obstante, indicó que acompañará a la población en este proceso democrático.

“Se debe promover un clima de respeto, diálogo y reflexión para que los ciudadanos ejerzan un voto consciente y responsable. un clima de respeto, diálogo y reflexión ciudadana”, señaló.

Por su parte, el alcalde de Huancayo y presidente de la Asociación de Municipalidades del Perú (AMPE), Dennis Cuba, expresó su preocupación por el nivel de polarización que ha marcado la campaña electoral. Asimismo, lamentó que durante el debate no se abordarán temas fundamentales para el desarrollo del país, como la descentralización y el fortalecimiento de los gobiernos locales.

“El país requiere un punto de encuentro y de unidad. Lo importante no es buscar las diferencias entre peruanos, sino aquello que nos une”, manifestó la autoridad. Sostuvo que el próximo gobierno deberá convocar a todas las regiones y trabajar de manera articulada con las autoridades locales para atender las necesidades de la población.

A su turno, el politólogo Ginés Barrios, consideró que ambos candidatos se alejaron del carácter técnico previsto por el JNE.

“Los postulantes priorizaron discursos políticos antes que propuestas concretas, dejando dudas sobre su conocimiento de la realidad nacional y la viabilidad de sus planes de gobierno”, aseguró.