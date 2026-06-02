La secretaria general del Ministerio de Educación, Lorena Gavilano, formalizó la entrega de 1,087 tabletas a seis instituciones educativas públicas de la provincia de Ascope.

De manera simbólica, la funcionaria, acompañada del premier Luis Arroyo, entregó 527 tabletas y 20 computadoras a la Institución Educativa (IE) Ramón Castilla. De igual forma, se distribuyeron 318 tabletas a la IE Santa Rosa de Lima; 6 a la IE San Basilio; 4 a la IE Virgen de Lourdes; 129 a la IE Santa Teresita del Niño Jesús y 103 a la IE Jesús el Nazareno.

Durante su visita a estas instituciones educativas, destacó que el sector mantiene el compromiso de continuar dotando de herramientas tecnológicas que fortalezcan los aprendizajes de los estudiantes, a quienes exhortó a hacer un uso adecuado de estos equipos para mejorar su desempeño académico.

Explicó que la Oficina de Tecnologías de la Información y Comunicación, y la Dirección de Innovación Tecnológica en Educación del Minedu vienen trabajando en la integración de las tecnologías digitales en las instituciones educativas públicas de Ascope. Asimismo, brindan asistencia técnica para la preinstalación y configuración del ecosistema digital pedagógico en los dispositivos entregados.

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