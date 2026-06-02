Cientos de alumnos que son parte de la Federación de Estudiantes del Perú (FEP) marcharon la mañana de ayer, exigiendo mayor presupuesto para el sector Educación y evitar la creación de más universidades que no cuentan con presupuesto para una adecuada implementación.

Movilización

En Huancayo, la marcha se inició en la Ciudad Universitaria del distrito de El Tambo, por la Calle Real, hasta el parque Huamanmarca, en el centro de la Incontrastable. En su mayoría son estudiantes de la Universidad Nacional del Centro del Perú (UNCP) quienes exigen mayor presupuesto para su sector para garantizar una adecuada educación superior.

“Los estudiantes nos estamos levantando exigiendo la reforma de la Ley 30220 (Ley Universitaria), pedimos el aumento del presupuesto al 6% del PBI para el sector Educación, ampliación de vigencia del carnet universitario y que se suspenda la creación de más universidades sin presupuesto. En Junín tenemos 5 nuevas y no cuentan con equipamiento, esto ya parece un chiste tener más universidades y sin condiciones”, manifestó la vicepresidenta del FEP, Cielo Ayala.

Los manifestantes amenazaron que radicalizarían sus medidas de lucha, a nivel nacional, si no se cumple con el pedido, principalmente del incremento presupuestal para la implementación de laboratorios, talleres y otros que se necesita para su formación profesional.

Durante la manifestación se vio la presencia de dirigentes de docentes universitarios respaldando a estudiantes.

En la región se crearon universidades en las provincias de Huancayo, Chupaca, Tarma, Jauja, Junín y Chanchamayo.