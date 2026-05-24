Un importante evento cultural que busca fortalecer la identidad, promover nuestras tradiciones y bailes emblemáticos, así como dinamizar la economía local será el II Concurso Nacional de Marinera y Tondero “Catacaos, cultura y tradición 2026”.

Este certamen se llevará a cabo en el marco de las celebraciones por el 201 aniversario del distrito, el domingo 14 de junio, desde las 10:00 a.m., en el coliseo Eriberto “Pirilo” Gómez con la realización del II Concurso Nacional, Novel, Seriado e Individual de Marinera y Tondero.

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REFERENTE NACIONAL

De esta manera, la comuna cataquense consolida como plataforma de salvaguarda del Patrimonio Cultural de la Nación, fomentando la participación de niños, jóvenes y adultos en la práctica de nuestras danzas emblemáticas: la marinera y el tondero.

Asimismo, tiene como objetivo posicionar a Catacaos como un referente nacional de la danza, convocando a delegaciones de distintas regiones del país, albergando a destacados exponentes de estas expresiones culturales.

Se han establecido categorías según año de nacimiento en Pre-Infante, Infante, Infantil, Junior, Juvenil, Adulto y Senior, así como modalidades de participación que incluyen Seriado, Individual, Novel y Nacional, permitiendo la participación tanto de nuevos talentos como de bailarines de alto nivel.

Este evento no solo busca resaltar nuestras tradiciones, sino también impulsar el turismo gastronómico y artesanal que caracteriza a la “Heroica Villa”, reafirmando a Catacaos como la Capital Artesanal de la Región Grau.

JURADO

El concurso contará con un jurado calificador conformado por especialistas de reconocida trayectoria nacional, quienes evaluarán mediante un sistema transparente de calificación con paleta en mano.

Además, el sorteo de jurados se realizará de manera pública previo a cada categoría, asegurando la imparcialidad del certamen.

Al final se premiará el talento de los participantes con bandas, escudos y medallas de honor, así como incentivos económicos. También se otorgarán menciones especiales a la mejor barra, mejor traje típico, pareja simpatía y directores de academias.