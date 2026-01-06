La Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones Piura (DRTyCP), intensificó los operativos durante el año 2025 para frenar el transporte informal y garantizar la seguridad de los pasajeros en las principales vías de la región.

Fueron ejecutados más de 550 operativos en carreteras, lo que permitió intervenir a vehículos que ofrecían el servicio de transporte sin contar con los permisos necesarios, poniendo en riesgo a los usuarios. Como resultado de estas acciones, más de 400 unidades fueron internadas por incumplir las normas.

A estas intervenciones se suman 67 operativos realizados en diversos terminales terrestres, donde el personal de fiscalización verificó que las empresas formales cumplan con las condiciones básicas de seguridad.

Desde la DRTyCP se recordó que el transporte informal no solo genera desorden, sino que expone a las personas a accidentes y otros riesgos, más aún en fechas donde el flujo de pasajeros se incrementa hacia distintas provincias y distritos de la región. Finalmente, se recomendó a la ciudadanía optar siempre por transporte formal y autorizado, y no exponerse innecesariamente en una temporada donde el movimiento vehicular aumenta considerablemente..