Realizarán el mantenimiento de varias vías en la sierra de Piura

El Gobierno Regional ejecuta tres mantenimientos periódicos de carreteras que abarcan más de 150 kilómetros en los distritos de Ayabaca, Frías, Santo Domingo (Morropón) y Carmen de la Frontera (Huancabamba).

Con una inversión superior a S/ 7 millones 78 mil soles, estas obras fortalecen la conectividad vial y mejoran las condiciones de tránsito para más de 34 mil habitantes de la sierra piurana.

Con estas intervenciones, a través de la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones, se busca mejorar la seguridad y la transitabilidad de las vías que enlazan sectores rurales con las principales zonas urbanas, permitiendo el traslado de productos agrícolas y el acceso a centros de salud, colegios y otros servicios esenciales. De esta manera se impulsa la integración territorial y contribuye a dinamizar la economía local de las familias de Ayabaca, Morropón y Huancabamba.

Los trabajos registran importantes avances: la carretera PI-123 Frías–Santo Domingo alcanza un 97 % de ejecución, la PI-119 Ayabaca–Sicchez–Suyo llega al 81 %, y la PI-107 Sapalache–límite con Cajamarca alcanza un 80 %.

Las labores incluyen reparación de la superficie vial, limpieza de cunetas, reposición de material granular y mantenimiento de obras de drenaje, garantizando vías seguras y duraderas para la población serrana.

