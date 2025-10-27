El Gobierno Regional Piura ejecuta tres mantenimientos periódicos de carreteras que abarcan más de 150 kilómetros en los distritos de Ayabaca, Frías, Santo Domingo (Morropón) y Carmen de la Frontera (Huancabamba).

Con una inversión superior a S/ 7 millones 78 mil soles, estas obras fortalecen la conectividad vial y mejoran las condiciones de tránsito para más de 34 mil habitantes de la sierra piurana.

Con estas intervenciones, a través de la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones, se busca mejorar la seguridad y la transitabilidad de las vías que enlazan sectores rurales con las principales zonas urbanas, permitiendo el traslado de productos agrícolas y el acceso a centros de salud, colegios y otros servicios esenciales. De esta manera se impulsa la integración territorial y contribuye a dinamizar la economía local de las familias de Ayabaca, Morropón y Huancabamba.

Los trabajos registran importantes avances: la carretera PI-123 Frías–Santo Domingo alcanza un 97 % de ejecución, la PI-119 Ayabaca–Sicchez–Suyo llega al 81 %, y la PI-107 Sapalache–límite con Cajamarca alcanza un 80 %.

Las labores incluyen reparación de la superficie vial, limpieza de cunetas, reposición de material granular y mantenimiento de obras de drenaje, garantizando vías seguras y duraderas para la población serrana.