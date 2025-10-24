La Municipalidad Provincial de Piura realizó un operativo de prevención en el principal centro de abastos de la ciudad, con el objetivo de evaluar las condiciones de seguridad de los establecimientos comerciales, verificando el cumplimiento de las normas vigentes en salvaguarda de la seguridad de las personas que asisten a estos locales.

Durante la intervención la Subgerencia de Gestión del Riesgo de Desastres a través de inspectores acreditados por el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento realizaron las visitas de Inspección de Seguridad en Edificaciones de los establecimientos comerciales para evaluar y verificar de oficio las condiciones del local, identificando deficiencias en las vías de circulación y evacuación, así como en el funcionamiento y operatividad, la falta de capacidad y operatividad del personal para el uso del sistema contra incendios, sistema eléctrico deficiente, inoperatividad en equipos de luces de emergencias, entre otros.

La comuna recalcó que tener un local seguro es fundamental para ofrecer un buen servicio, tanto para los comerciantes como para las personas que concurren a estos locales. Por ello, exhortó a los propietarios de todos los establecimientos comerciales que aún no cuentan con el Certificado de Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones (CITSE) correspondiente a su local, acercarse a la Municipalidad de Piura y regularizar su situación, evitando sanciones y contribuyendo a la seguridad colectiva.

Estas acciones forman parte del plan permanente de Gestión del Riesgo de Desastres impulsando la “Cultura de prevención” que impulsa la actual gestión municipal para reducir los riesgos y fortalecer la seguridad en los espacios públicos de mayor afluencia.