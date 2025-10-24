Con el objetivo de prevenir la venta de productos tóxicos o peligrosos y proteger la salud y seguridad de los vecinos, la Municipalidad Provincial de Sullana, realizó un operativo preventivo en tiendas del barrio Buenos Aires, en coordinación con la Fiscalía de Prevención del Delito y personal de la Dirección de Fiscalización (DIRFIS).

Durante la intervención, verificaron la documentación y el registro sanitario de productos alusivos a Halloween. Como resultado, sancionaron a un local con una multa del 50 % de una UIT y clausura temporal por 15 días por vender artículos sin autorización sanitaria. Asimismo, otro establecimiento fue multado con el 20 % de una UIT por no contar con certificado de fumigación.

Las autoridades locales informaron que continuarán estas acciones conjuntas para garantizar celebraciones seguras por la Canción Criolla y Halloween.