Operativos buscan prevenir la comercialización de productos no autorizados en locales en Sullana
Operativos buscan prevenir la comercialización de productos no autorizados en locales en Sullana

Con el objetivo de prevenir la venta de productos tóxicos o peligrosos y proteger la salud y seguridad de los vecinos, la Municipalidad Provincial de , realizó un operativo preventivo en tiendas del barrio Buenos Aires, en coordinación con la Fiscalía de Prevención del Delito y personal de la Dirección de Fiscalización (DIRFIS).

Durante la intervención, verificaron la documentación y el registro sanitario de productos alusivos a Halloween. Como resultado, sancionaron a un local con una multa del 50 % de una UIT y clausura temporal por 15 días por vender artículos sin autorización sanitaria. Asimismo, otro establecimiento fue multado con el 20 % de una UIT por no contar con certificado de fumigación.

Las autoridades locales informaron que continuarán estas acciones conjuntas para garantizar celebraciones seguras por la Canción Criolla y Halloween.

TAGS RELACIONADOS