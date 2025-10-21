El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento decidió resolver contrato con el Consorcio Marcavelica que ejecutaba la obra de la Planta de Tratamiento de Agua Potable (PTAP), en la provincia de Sullana.

Dicho organismo ejecutó esta medida, debido a que dicha empresa no contaba con la liquidez económica e incumplió las metas previstas en el contrato. Asimismo, no pudo reanudar los trabajos en distintos sectores de esta provincia.

El alcalde de Sullana, Marlem Mogollón, confirmó la resolución del contrato con el Consorcio Marcavelica por incumplimientos y anunció que el Ministerio de Vivienda asumirá directamente la elaboración del expediente técnico del saldo de obra, con el objetivo de acortar plazos y reactivar los trabajos.

El expediente estaría concluido en un plazo aproximado de cinco meses. Luego se convocará al segundo postor calificado para culminar la ejecución.

Asimismo, una comisión técnica de dicho ministerio y del PNSU arribará este martes a Sullana para verificar en campo el estado de las obras, materiales y condiciones del terreno, como parte del seguimiento a los compromisos asumidos.

Como se recuerda, hace varias semanas, los obreros paralizaron las labores de la PTAP en distintos sectores de Sullana. Dicha obra denominada “Mejoramiento de la calidad del servicio de abastecimiento de agua potable en las localidades de Sullana, Querecotillo, Salitral y Marcavelica”, estaba valorizada en más de S/219 millones.