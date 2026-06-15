Ladrones roban vivienda en Cerro Colorado y se llevan dinero en efectivo

Delincuentes aprovecharon la ausencia de los propietarios de una vivienda ubicada en la asociación Monserrat en el distrito de Cerro Colorado para ingresar al inmueble y sustraer dinero en efectivo, equipos electrónicos y otros bienes de valor.

De acuerdo con la denuncia presentada por los agraviados en la Comisaría de Ciudad Municipal, los delincuentes robaron aproximadamente 5 mil soles en efectivo, además de una computadora, un televisor y otros objetos cuyo valor total aún está siendo cuantificado.

El robo ocurrió mientras los dueños de la vivienda se encontraban de viaje. Al regresar, encontraron la puerta principal violentada y evidencias de que los ladrones habían palanqueado la estructura para forzar la chapa y acceder al interior del inmueble.

Tras cometer el robo, los sujetos ingresaron a las habitaciones y se llevaron los bienes de mayor valor sin ser detectados por vecinos de la zona.

Los efectivos de la Policía investigan el hecho para recoger indicios que permitan identificar a los responsables y determinar si se trata de una banda dedicada al robo de viviendas en el distrito.

Este hecho se suma a otro caso registrado hace unos días en la urbanización Peruarbo, también en Cerro Colorado. En aquella ocasión, delincuentes llegaron en un vehículo y, en cuestión de minutos, ingresaron a una vivienda para apoderarse de equipos valorizados en aproximadamente 15 mil soles.

Los vecinos solicitaron mayor presencia policial y patrullaje de Serenazgo para evitar que más familias sean víctimas de la delincuencia.