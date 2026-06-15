La Federación Tunecina de Fútbol anunció la destitución de Sabri Lamouchi como entrenador de la selección nacional, horas después de la derrota por 5-1 frente a Suecia en la primera jornada del Grupo F del Mundial 2026.

El encuentro se disputó en la ciudad de Monterrey, México, y dejó a los Leones de Cartago en una situación comprometida de cara a sus próximos compromisos en el torneo.

La decisión de la dirigencia tunecina se produjo pocas horas después de consumarse la goleada ante el combinado sueco.

Un ciclo que duró apenas cinco partidos

Lamouchi había asumido el cargo en enero de 2026 en reemplazo de Sami Trabelsi, quien también fue cesado tras la eliminación de Túnez en la Copa Africana de Naciones.

Durante su breve etapa al frente del seleccionado africano, el técnico dirigió un total de cinco encuentros.

Su balance fue de una victoria, un empate y tres derrotas.

La única victoria de su ciclo llegó en un amistoso ante Haití por 1-0.

Derrota ante Suecia aceleró la decisión

La contundente caída frente a Suecia terminó precipitando la salida del entrenador, que no logró consolidar un proyecto deportivo en los meses previos al Mundial.

La Federación Tunecina aún no ha informado quién asumirá la conducción técnica del equipo para los próximos compromisos del certamen.

Túnez deberá reaccionar rápidamente si pretende mantener opciones de clasificación a la siguiente fase del torneo.

Datos clave

Selección: Túnez.

Entrenador destituido: Sabri Lamouchi.

Fecha de salida: 15 de junio de 2026.

Motivo: derrota por 5-1 ante Suecia.

Torneo: Mundial 2026.

Grupo: F.

Sede del partido: Monterrey, México.

Partidos dirigidos por Lamouchi: 5.

Balance: 1 victoria, 1 empate y 3 derrotas.

Predecesor: Sami Trabelsi.