La Municipalidad Provincial de Piura inició el Plan de Ordenamiento del Transporte en el entorno del complejo de mercados con la instalación de bolardos y nuevas medidas de circulación para reducir el caos vehicular, prevenir accidentes y brindar mayor seguridad a peatones y conductores.

La intervención forma parte de una estrategia integral que busca recuperar el orden en una de las zonas con mayor congestión de la ciudad, donde el incumplimiento de las normas de tránsito ha generado circulación en sentido contrario, bloqueos de vías y riesgos permanentes para la población.

El gerente de Transporte y Movilidad Urbana, Aldo Díaz, explicó que los bolardos fueron instalados en la avenida Luis Antonio Eguiguren, a la altura del complejo de mercados y de la institución educativa Víctor Rosales, debido a que la señalización horizontal y vertical colocada anteriormente no era respetada por conductores de vehículos particulares y de transporte público.

“Con esta infraestructura evitaremos el riesgo de accidentes. Nuestro objetivo es que se respete la circulación establecida y que el tránsito fluya con normalidad”, sostuvo el funcionario.

Asimismo, informó que el plan continuará con acciones para hacer cumplir la Ordenanza Municipal N.° 229, que prohíbe el ingreso de mototaxis al anillo vial del mercado. De manera paralela, la comuna viene coordinando con la Policía Nacional del Perú para implementar cambios en la circulación de la avenida Blas de Atienza, la cual, desde el 3 de agosto, tendrá sentido único de sur a norte, dejando de operar como vía de doble sentido.

Díaz señaló que actualmente el desorden vehicular en la zona se origina porque numerosos conductores invaden el carril contrario, afectando tanto la circulación de los vehículos como el desplazamiento seguro de los peatones.

Por su parte, la gerente de Desarrollo Económico y Servicios Comerciales, Ruth Oliva, precisó que la avenida Sullana aún no ha sido entregada oficialmente, por lo que la municipalidad trabaja de manera coordinada con la Policía Nacional para implementar medidas temporales que permitan ordenar el tránsito y recuperar el control en el entorno del principal centro de abastos de Piura.