La Municipalidad Provincial de Piura, en coordinación con la Policía Nacional del Perú, refuerza acciones de control y fiscalización en el marco de la Ordenanza Municipal N.° 229, que regula el anillo vial y restringe el ingreso de vehículos menores al centro histórico de la ciudad.

Como parte de estas acciones, el subgerente de Fiscalización y Transporte, Pool Salomón, realizó un recorrido junto a la capitana de la Sección de Tránsito y Seguridad Vial de Piura, Lorena Jara, con el objetivo de supervisar las zonas de mayor circulación y fortalecer las medidas de control en puntos estratégicos.

Los recorridos se desarrollan en horarios de mañana y tarde, principalmente en el complejo de mercados y el centro histórico, sectores donde se busca garantizar el respeto de las disposiciones vigentes sobre tránsito y circulación vehicular.

Esta labor articulada entre ambas instituciones tiene como finalidad contribuir al reordenamiento del centro histórico, promover el cumplimiento de las normas de tránsito y asegurar el respeto de las vías establecidas en la ordenanza municipal.

La capitana Lorena Jara destacó la importancia de la participación y responsabilidad de la ciudadanía para alcanzar estos objetivos. “Cumplir las normas es asumir un compromiso con la ciudad y contribuir al cambio que necesita nuestra provincia. El respeto a las disposiciones de tránsito permite una circulación más segura y ordenada para todos”, señaló.

La Municipalidad Provincial de Piura continuará desarrollando acciones de fiscalización y sensibilización para consolidar una ciudad más ordenada, segura y accesible para vecinos y visitantes.