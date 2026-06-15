El excandidato presidencial, Ricardo Belmont Cassinelli, anunció que postulará a la alcaldía de Lima en las elecciones municipales previstas para octubre. Así lo confirmó durante una entrevista en Exitosa, donde explicó su decisión de regresar a la contienda electoral.

El exalcalde indicó que la postulación fue definida dentro de su partido tras no encontrar otro candidato para la capital. Según señaló, la decisión fue asumida por acuerdo interno de su organización política.

Belmont explicó que su agrupación evaluó distintas opciones para competir en Lima sin concretar una alternativa. Ante ese escenario, afirmó que terminó asumiendo la candidatura.

El dirigente sostuvo que la decisión se tomó en las últimas horas tras conversaciones internas en su partido. Añadió que la falta de un postulante llevó a consolidar su nombre como opción electoral.

🔴🔵🚨 #EXCLUSIVA | En exclusiva con Exitosa, Ricardo Belmont anunció que participará en las próximas elecciones municipales. "Voy a ir a la alcaldía de Lima", expresó el exburgomaestre limeño.



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El exalcalde señaló que su decisión responde a su intención de continuar en la vida política en los próximos años. Asimismo, indicó que la postulación fue evaluada considerando su situación personal actual.

El exalcalde también señaló que la decisión se dio en el marco de la estructura del Comité Ejecutivo Nacional y el trabajo previo del partido en otras candidaturas a nivel nacional. Añadió que, ante la falta de una definición para Lima, su nombre fue planteado como la única opción dentro de la agrupación.

“Voy a ir a la alcaldía de Lima, voy a postular a la alcaldía. Después de pasar por el CEN (Comité Ejecutivo Nacional) teníamos 17 alcaldías distritales y alcaldías en todo el Perú. Cuando preguntaron quien iba a ser el alcalde de Lima, lo he buscado durante un mes y decían: Ricardo, si tú no vas, nosotros no vamos”, expresó.

La postulación de Ricardo Belmont se suma a la contienda por la alcaldía de Lima en los comicios de octubre. Con ello, oficializa su retorno a la competencia electoral por la capital.