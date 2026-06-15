La selección de España debutará este lunes 15 de junio en el Mundial 2026 enfrentando a Cabo Verde por la primera jornada de la fase de grupos.

El encuentro genera expectativa por tratarse del estreno de una de las candidatas al título y por la presencia de Cabo Verde, una selección que participa por primera vez en una Copa del Mundo y que intentará protagonizar una de las mayores sorpresas del certamen.

De acuerdo con la programación difundida para Perú, el partido se jugará a las 11:00 a.m. y será transmitido por DSports.

¿A qué hora juega España vs. Cabo Verde?

País Hora Perú 11:00 a.m. Colombia 11:00 a.m. Ecuador 11:00 a.m. Chile 12:00 p.m. Bolivia 12:00 p.m. Venezuela 12:00 p.m. Argentina 1:00 p.m. Uruguay 1:00 p.m. España 6:00 p.m.

¿Dónde ver España vs. Cabo Verde EN VIVO?

Según la programación televisiva difundida para territorio peruano, el encuentro será transmitido por DSports.

Además, la cobertura podrá seguirse mediante las plataformas digitales habilitadas por los operadores que cuenten con los derechos de transmisión del torneo.

España llega como una de las favoritas al título

España afronta el Mundial 2026 con la etiqueta de candidata tras consolidar una generación de futbolistas jóvenes combinada con jugadores de experiencia internacional.

La Roja busca conquistar su segunda Copa del Mundo luego del histórico título obtenido en Sudáfrica 2010. Su estilo de posesión, presión alta y circulación rápida de balón la mantienen entre las selecciones más competitivas del planeta.

El combinado español llega al torneo con figuras consolidadas en las principales ligas europeas y con la misión de superar las actuaciones irregulares registradas en las últimas ediciones mundialistas.

Cabo Verde vive una cita histórica

Para Cabo Verde, el Mundial 2026 representa el momento más importante de su historia futbolística.

La selección africana logró una clasificación histórica gracias al crecimiento sostenido mostrado durante los últimos años en las eliminatorias continentales y torneos regionales.

Con una base de futbolistas que militan en ligas europeas, el conjunto caboverdiano se ha caracterizado por su fortaleza física, disciplina táctica y velocidad en las transiciones.

Su objetivo inicial será competir por un lugar en los octavos de final, aunque cualquier resultado positivo ante España podría convertirse en uno de los grandes impactos de la primera fecha.

Un choque entre tradición y debut mundialista

El encuentro enfrentará dos realidades opuestas. Por un lado, una España acostumbrada a disputar instancias decisivas y con aspiraciones de campeonato.

Por el otro, una Cabo Verde que buscará escribir la página más importante de su historia deportiva en su estreno absoluto en una Copa del Mundo.

La diferencia de experiencia convierte a España en favorita, pero los debuts mundialistas suelen ofrecer escenarios impredecibles y resultados inesperados.