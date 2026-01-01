Las autoridades realizaron un operativo donde verificaron diversos vehículos de transporte interprovincial y mercancías en la carretera Panamericana Norte, en la provincia de Sullana.

La diligencia fue ejecutada en el kilómetro 3, a la altura de la sede de la Policía de Carreteras en el distrito de Marcavelica, en el tramo Sullana–Tumbes, donde verificaron la documentación y licencias de conducir, así como la posible existencia de requisitorias, infracciones de tránsito y transporte de menores de edad. Como resultado, la mayoría de los conductores intervenidos contaba con su documentación conforme a ley y no registraba requisitorias.

El operativo fue desarollado por los fiscales Sara Vidal y Kevin Antón de la Fiscalía de Prevención del Delito de Sullana, la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (SUTRAN), la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil (SUCAMEC) y la Policía Nacional del Perú.