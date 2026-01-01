Establecen medidas durante el estado de emergencia en Sullana
En el marco del Estado de Emergencia vigente en los distritos de Sullana y Bellavista, el Concejo Municipal de aprobó por unanimidad una ordenanza que establece medidas obligatorias de seguridad para la realización de eventos públicos masivos mientras dure esta disposición excepcional.

Entre las principales medidas se dispone el control de ingreso de los asistentes, la verificación de identidad y la revisión preventiva para evitar el ingreso de armas u objetos peligrosos. De acuerdo con el nivel de riesgo y la cantidad de público, los organizadores deberán implementar paletas detectoras de metales o pórticos de seguridad.

Asimismo, los eventos deberán garantizar una iluminación adecuada y permanente en accesos, zonas de circulación y áreas perimetrales, así como contar con cámaras de videovigilancia operativas en los puntos de mayor afluencia de personas.

La ordenanza también establece que bares, discotecas y establecimientos que expendan bebidas alcohólicas deberán atender como máximo hasta las 02:00 a. m., mientras se mantenga vigente el estado de emergencia. Además, se exige la designación de un responsable de seguridad durante el desarrollo del evento y la aplicación de medidas internas para prevenir aglomeraciones, riñas o actos de violencia.

