Seis viviendas damnificadas dejaron un voraz incendio suscitado en la cuadra dos de la avenida Brasil en el barrio El Porvenir, distrito de Bellavista, en Sullana. El fuego se inició desde las 8 de la noche y fue controlado cerca de las 11:15 de la noche.

En total, fueron ocho las familias dando un total de 30 personas damnificadas por el siniestro que consumió la totalidad de las casas, debido a que eran de material rústico, lo que provocó que el fuego las consuma rápidamente. Según los bomberos, no hubo pérdidas humanas, pero si materiales y sobre todo de animales como aves de corral, perros y hasta cerdos que criaban las familias.

Las causas del incendio se desconocen por lo que la policía ayuda con las investigaciones para determinar las verdaderas causas que provocó el siniestro.

La compañía de bomberos Bellavista 117, Sullana 43, Marcavelica 191 y 15 efectivos, así como vecinos ayudaron a pagar las lenguas de fuego. La comuna de Bellavista ayudó con una cisterna de agua para controlar el fuego.