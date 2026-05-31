La coctelería peruana continúa fortaleciendo su presencia internacional. En esta ocasión, Bar de Lima anunció el inicio de su primera agenda fuera del país con su participación en la segunda edición del Medellín Cocktail Week, que se desarrollará del 1 al 5 de junio en Colombia.

La propuesta estará representada por Marcos Blas y Luis Palacios, quienes viajarán para presentar una selección de bebidas elaboradas con destilados peruanos, insumos nacionales y una interpretación contemporánea de la tradición coctelera limeña.

Un proyecto nacido en el Centro Histórico de Lima

La participación en Medellín marca un hito para Bar de Lima, al convertirse en la primera propuesta de coctelería ubicada en el Centro Histórico de Lima que forma parte de una plataforma internacional especializada en bebidas y hospitalidad en Colombia.

Durante los últimos años, el proyecto ha trabajado en la construcción de una identidad vinculada a la coctelería clásica peruana, incorporando elementos contemporáneos que dialogan con la historia, la gastronomía y el patrimonio cultural de la capital.

Según sus representantes, el objetivo de esta nueva etapa es trasladar esa visión a escenarios internacionales sin perder el vínculo con los productos y sabores que caracterizan al Perú.

Medellín reunirá a referentes de la coctelería internacional

La segunda edición del Medellín Cocktail Week congregará a 76 bartenders de 47 bares nacionales e internacionales en una programación que incluye presentaciones especiales, seminarios, colaboraciones entre bares y actividades dirigidas a profesionales de la industria.

La presencia peruana buscará mostrar la versatilidad de los destilados nacionales y el potencial de los ingredientes locales dentro de las tendencias actuales de la coctelería mundial.

Asimismo, el encuentro permitirá intercambiar experiencias con representantes de otros mercados y fortalecer vínculos dentro del sector gastronómico y de hospitalidad.

Una vitrina para la identidad peruana

Desde Bar de Lima señalan que esta agenda internacional representa una oportunidad para demostrar que los proyectos desarrollados desde el Centro Histórico pueden integrarse a circuitos globales manteniendo una identidad propia.

La propuesta apuesta por combinar técnicas contemporáneas con referencias culturales y gastronómicas peruanas, utilizando insumos nacionales como eje central de sus creaciones.

Esta participación en Colombia será además el punto de partida para futuras colaboraciones y presentaciones en otros mercados vinculados a la industria internacional de la coctelería.