A pesar de que Arequipa registra una producción anual estimada de más de 381 mil toneladas de papa, apenas entre el 2% y el 3% de este volumen se destina a la exportación. Así lo informó el gerente regional de Agricultura, Helard Nina, durante la feria por el Día Nacional de la Papa en el parque Los Ccoritos en José Luis Bustamante y Rivero.

Según el gerente, la región cuenta con más de 10.600 hectáreas sembradas de papa y un rendimiento promedio de 36 toneladas por hectárea. Además, más de 8.500 productores se dedican a esta actividad, principalmente en las provincias de Castilla, Caylloma e Islay, siendo Castilla la principal zona productora.

El funcionario explicó que la papa única es la que más se exporta y los envíos al exterior tienen como principales destinos Europa y Estados Unidos. Sin embargo, consideró que aún existe un amplio potencial de crecimiento, ya que la mayor parte de la producción continúa comercializándose como materia prima dentro del mercado nacional.

En ese sentido, señaló que uno de los retos es impulsar la industrialización del tubérculo mediante la elaboración de productos con valor agregado, como harina, polvo y pan de papa. Según indicó, ello permitiría generar mayores ingresos para los agricultores y abrir nuevas oportunidades de exportación para la región.