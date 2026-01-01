Piura se desangró en el 2025. En más del 30% aumentaron los homicidios en la región Piura, en comparación con el 2024, de acuerdo con las cifras del Sistema Informático Nacional de Defunciones (SINADEF), y esto debido, según el ex jefe de la Región Policial de Piura, coronel PNP en retiro, Máximo Vargas Hugo, a la falta de liderazgo, capacidad de gestión y porque no se potenció las áreas de inteligencia e investigación criminal por parte del actual jefe policial, general PNP, Manuel Farías Zapata. En el año 2025 se registraron 156 homicidios en Piura.

El ex jefe de la Región Policial, coronel PNP en retiro, Máximo Vargas Hugo, explicó que Piura es una de las regiones más convulsionadas y “tomadas” por las organizaciones criminales.

“La región Piura es una de las regiones más convulsionadas por las actividades de las organizaciones criminales y los hechos así lo demuestran. Estos 156 muertos que representan más del 30% con respecto al año 2024, estamos hablando de muertes violentas, sin considerar los hechos delictivos como la extorsión, cobro de cupos, la trata de personas, la vinculación de hechos delictivos con economías ilegales”, precisó Vargas Hugo.

El ex jefe policial puntualizó que las organizaciones criminales tomaron el control de la región en el 2025. “Las organizaciones han tenido el control territorial y han obrado con total impunidad en Piura, porque no tenemos de estos 156 muertos, ni el 1% de la captura de los autores materiales e intelectuales y evidencia que hay una ineficacia tanto de la policía y las autoridades para combatir y perseguir el crimen organizado”, indicó Vargas.

Subrayó que la Policía es la institución que debe velar por la seguridad y este año los resultados “no la han acompañado”. “La policía no está fortalecida en unidades importantes como son la inteligencia y la unidad de investigación criminal. No es solamente inyectar personal, hay que tener personal especializado, capacitado, personal con equipos, con la modernidad que hoy exige la lucha contra el crimen porque las organizaciones criminales cuentan con una logística y apoyo de la tecnología importante que hace que lógicamente sus actividades, en su mayoría de sus casos, quede impune y la policía no tiene las unidades de inteligencia y la investigación criminal los recursos necesarios como para poder valerse de esa modernidad y poder combatir el crimen organizado”, sentenció.

Finalmente, Vargas Hugo desaprobó la gestión de Farías Zapata, pues asegura que le faltó capacidad de gestión durante sus dos años como jefe de la región policial de Piura. “Le faltó capacidad de gestión, inteligencia, liderazgo y eso es evidente porque ahí están los resultados y no se puede argumentar diciendo que la criminalidad es a nivel nacional, pero está en la dirección, en la gestión, saber implementar las estrategias”, dijo Vargas Hugo.