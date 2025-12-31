Nuevamente, en pleno estado de declaratoria de emergencia por la inseguridad ciudadana que reina en Piura, un grupo de delincuentes disparó contra un taxi colectivo, que llevaba pasajeros, a inmediaciones de la Universidad Nacional de la Frontera, en la provincia de Sullana.

El hecho que alarmó y conmocionó a la población de Sullana ocurrió a la 1 de la tarde de ayer martes, en la intersección de la calle 5 con Ruiseñor del Chira.

Según las primeras indagaciones policiales, unos delincuentes interceptaron al conductor del vehículo de placa de rodaje P4M – 638, color plata, marca Cherry de propiedad de S.A.A.M. (41 años), quien cubre el servicio de colectivo Nueva Sullana a Sullana.

El ataque ocurrió en los exteriores de la puerta principal de la mencionada universidad, cuando se registraba gran afluencia de estudiantes que salían de clases, lo que incrementó el nivel de riesgo y alarma. Afortunadamente no se han reportado víctimas mortales.

Se conoció que el taxista aseguró que no es víctima de extorsión, ni tener problemas con nadie. La policía realizó el patrullaje por la zona, pero con resultados negativos.

De acuerdo con las primeras versiones, no se descarta que este violento episodio esté relacionado con un nuevo caso de extorsión, modalidad delictiva que golpea al sector transporte en Sullana.

Pese a que la provincia se encuentra en estado de emergencia, los ciudadanos cuestionan la ausencia de resultados concretos y la falta de presencia tanto de la policía como de las Fuerzas Armadas en las calles.

La población exige acciones concretas, pues las muertes y las extorsiones continúan en la provincia de Sullana, que ya suma 46 homicidios por sicariato, mientras que las autoridades continúan sin brindar respuestas. La declaratoria de emergencia, parece no traducirse en acciones reales.