Ante la reciente declaratoria del estado de emergencia por 60 días en diferentes localidades de la región Piura por el incremento de la ola delictiva, la Contraloría General desplegó un operativo multisectorial en esta región para supervisar -entre otros temas- las acciones que permitan devolver la paz y tranquilidad de miles de familias piuranas, a fin de garantizar el correcto uso de los recursos públicos en seguridad ciudadana.

A su llegada a la ciudad, el contralor general César Aguilar destacó que más de 30 personas de Lima han viajado junto a él para trabajar de manera intensa durante dos días (lunes 29 y martes 30 de diciembre). A este grupo se sumarán auditores de la Gerencia Regional de Control de Piura para intervenir en sectores como educación, salud, social, vivienda y seguridad ciudadana.

“Vamos a efectuar más de 40 visitas a obras y servicios públicos. Iremos a todas las provincias (…) Queremos constatar cómo se brindan los servicios de seguridad ciudadana. También miraremos hospitales, colegios, infraestructura vial, etc.”, añadió.

El primer lugar visitado fue la comisaría de El Obrero, en la provincia de Sullana, una de las localidades con mayor incidencia delictiva como robos, sicariatos y extorsiones. Pese a ello, esta dependencia solo cuenta con tres patrulleros y tres motocicletas operativas para cuidar a más de 80 000 ciudadanos. Además, se constataron las precarias condiciones en la que laboran los agentes del orden, pues tienen chalecos antibalas desde el año 1994, hay mobiliario malogrado y camarotes en mal estado.

Similar situación se verificó en la comisaría de El Indio, en el distrito de Castilla, donde decenas de vehículos incautados ocupan un gran espacio de esta dependencia. Asimismo, los propios policías deben asumir el costo de la limpieza de las instalaciones. Adicionalmente, el armamento utilizado tiene más de 10 años de antigüedad. “Hay una disparidad cuando los agentes del orden enfrentan a la delincuencia. Es un poco preocupante cómo los policías exponen su vida por nosotros”, sostuvo.