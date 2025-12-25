La Contraloría de la República detectó que en el proyecto de “Mejoramiento y ampliación del servicio de seguridad ciudadana en el distrito de Bernal”, las unidades móviles adquiridas no cuentan con placas de rodaje, tarjeta de propiedad, ni SOAT vigente y los equipos comprados como las cámaras de videovigilancia no se encuentran operativos. La obra está valorizada en S/4,282,027.41.

De acuerdo con el informe N° 021-2025-OCI/3613-SVC, la inspección por parte de una comisión de control se realizó entre el 19 al 25 de noviembre del presente año. La obra fue ejecutada por la comuna distrital de Bernal entre septiembre de 2022 y junio de 2024 y fue recepcionada el 28 de agosto de 2024, pero aún no ha sido liquidada.

Los auditores detectaron que, de las 22 cámaras de videovigilancia, 2 no funcionan, y 5 de 22 megáfonos están inoperativos.

“Los 5 megáfonos no se encuentran funcionando, ello al no reproducir sonido desde lo verbalizado en el centro de operaciones hasta el lugar donde se encuentran instalados los megáfonos (…) Las cámaras 4 y 5 no funcionan, pues no se aprecia su imagen (...) en la pantalla/monitor (…) Las cámaras 3, 7, 14, 4 y 5 no funcionan los megáfonos (verificado por los auditores) (…)”, se lee en el informe de Contraloría.

También se detectó que solo 1 de 9 monitores del Video Wall está operativo, lo que limita la supervisión de la seguridad ciudadana. “La comisión de control verificó el funcionamiento de los 9 monitores de 55 instalados en la pared del Centro de operaciones, que en su conjunto representan el Video Wall, cuya función es la visualización conjunta de las imágenes de las cámaras de videovigilancia. Evidenciándose que, del total de monitores instalados, solo uno funciona; indicándose en el resto de pantallas “No signal”, ello conforme se indica en el Acta de inspección N° 01-2025-CG/OC3613-CUI 2476073 de 14 de noviembre de 2025”, explica la Contraloría.

La comisión verificó que las unidades móviles del servicio de seguridad no tienen placas de rodaje, tarjeta de propiedad ni SOAT vigente, lo cual puede generar sanciones por infracciones de tránsito y demandas en caso de accidentes. “La falta de placas vulnera la normativa vigente y afecta la operatividad del servicio de patrullaje. La falta de mantenimiento y la inoperatividad de los equipos comprometen la seguridad del distrito”, concluye el informe.

Se indicó que no existe un plan de mantenimiento preventivo o correctivo para los equipos del Centro de Operaciones, la inoperatividad de los sistemas de videovigilancia afecta la capacidad de monitoreo y respuesta ante incidentes y pese al reporte de incidencias técnicas desde marzo de 2025, no se han tomado acciones correctivas.