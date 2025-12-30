El contralor general de la República, César Aguilar, en su primer día de recorrido a las obras de Piura, observó que se haya sacado la licitación de la obra del estadio “Miguel Grau” del distrito de Castilla, sin antes haber hecho un estudio profundo sobre la infraestructura existente.

“Se ha paralizado y era el tema de la capacidad de gestión, justamente...¿Qué es lo que pasa? Se planifica mal y hacemos mea culpa también nosotros, a veces lo hemos anteriormente acompañado oportunamente en la ejecución de obras y nos damos cuenta cuando esa es la obra paralizada... Vuelvo a decir su capacidad de gestión, entonces se planifica mal, se avanza despacio y a veces en algunas regiones estamos haciendo porcentaje de la obra, se van al arbitraje y después entra por licitación directa la obra, entonces estamos saliendo de un escenario para entrar a otro escenario y eso nos da que pensar”, precisó Aguilar.

Subrayó que no se debió licitar la obra sin un estudio previo. “Yo no puedo soltar la licitación pública sin haber hecho un estudio profundo y después me encuentro con una sorpresa que paraliza y genera un sobrecosto en recursos económicos y un sobrecosto social, porque la población pues ya no tiene esa obra, el recurso previsto”.

Precisamente, ante la reciente declaratoria del estado de emergencia por 60 días en diferentes localidades de la región Piura por el incremento de la ola delictiva, la Contraloría General desplegó un operativo multisectorial en esta región para supervisar -entre otros temas- las acciones que permitan devolver la paz y tranquilidad de miles de familias piuranas, a fin de garantizar el correcto uso de los recursos públicos en seguridad ciudadana.

“Iremos a todas las provincias (…) Queremos constatar cómo se brindan los servicios de seguridad ciudadana. También miraremos hospitales, colegios, infraestructura vial, etc.”, añadió. ​