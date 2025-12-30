En pleno estado de emergencia en la que se encuentra Piura desde la semana pasada por el alto índice de criminalidad debido a las extorsiones y homicidios, unos delincuentes lanzaron y detonaron un aparato explosivo en una vivienda de propiedad de un taxista, en el distrito de Veintiséis de Octubre. La detonación ocurrió cuando la familia se encontraba cenando.

Este nuevo acto de violencia que causó zozobra entre los pobladores, se registró a las 11:04 de la noche del último domingo en una vivienda ubicada en la manzana A, lote 13, del asentamiento humano Las Malvinas, en el distrito de Veintiséis de Octubre.

Según las primeras indagaciones policiales, desconocidos lanzaron un aparato explosivo al ingreso de la vivienda, lo que alarmó a su propietario, el taxista V-H.P.V- (45 años), quien se encontraba cenando en el momento de la detonación.

Ante el fuerte estruendo, tanto el taxista como su familia, corrieron para protegerse y afortunadamente nadie resultó herido.

Producto de la explosión, varios vidrios de las ventanas y puertas quedaron completamente destrozadas.

Hasta el lugar llegaron los serenos de la municipalidad distrital de Veintiséis de Octubre para resguardar la zona y peritos de la Oficina de Criminalística (Oficri) de la División de Investigación Criminal (Divincri) para iniciar las indagaciones del caso e identificar al autor o autores de este hecho.

Se conoció que el taxista no habría recibido ni mensajes, ni llamadas extorsivas durante las últimas semanas, ni mucho menos tendría problemas con ninguna persona.

En tanto, la policía de la sección de extorsiones ha iniciado la recopilación de las imágenes de las cámaras de seguridad que se encuentran en los alrededores de la vivienda para intentar identificar a las personas que lanzaron el explosivo y capturarlos inmediatamente.